Отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, почему люди выходят с пикетами именно к администрации президента, Песков отметил, что об этом нужно поинтересоваться у самих участников акции. Он добавил, что не видел мероприятия в поддержку Устинова, так как находился в Агентстве стратегических инициатив.

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

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