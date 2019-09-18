Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

Отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, почему люди выходят с пикетами именно к администрации президента, Песков отметил, что об этом нужно поинтересоваться у самих участников акции. Он добавил, что не видел мероприятия в поддержку Устинова, так как находился в Агентстве стратегических инициатив.
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Песков отреагировал на акции в поддержку Устинова

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В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
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У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

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Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова

"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия

В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов

Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
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Рогозин предложил Турции использовать Байконур

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил Турцию совместно с Россией и Казахстаном использовать космодром Байконур.
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Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
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Экономика

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Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
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Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.
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Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
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Жена Новосельцева считает, что ее муж хуже Кокорина и Мамаева

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В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем

Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
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Политика

Украина отказалась подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»

Представители украинской делегации отказались от подписания документа, содержащего "формулу Штайнмайера".
РЕН ТВ 08:58
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Политика

Пенс: войска США приведены в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
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Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
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Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
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Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
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