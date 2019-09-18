Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
Отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, почему люди выходят с пикетами именно к администрации президента, Песков отметил, что об этом нужно поинтересоваться у самих участников акции. Он добавил, что не видел мероприятия в поддержку Устинова, так как находился в Агентстве стратегических инициатив.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия
Стало известно имя угрожавшего взорвать мост в Киеве подозреваемого
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожающий взорвать мост Метро в Киеве, открыл стрельбу.
Взгляд.ру 12:00
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия 16 сентября в 03:50
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Политика
Рогозин предложил Турции использовать Байконур
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил Турцию совместно с Россией и Казахстаном использовать космодром Байконур.
Pravda.Ru 08:09
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Политика
Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.
BFM.ru 11:55
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем
Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости вчера в 11:21
Политика
Украина отказалась подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»
Представители украинской делегации отказались от подписания документа, содержащего "формулу Штайнмайера".
РЕН ТВ 08:58
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Политика
Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 03:55
Наука
Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного
Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо вчера в 04:54
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00