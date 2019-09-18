В Кремле прокомментировали дело актера Павла Устинова, осужденного за нанесение травмы омоновцу, а также акцию в его поддержку, которая прошла у стен администрации президента.

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

Общество РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста Руководство РПЦ поручило правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора изучить дела задержанных на акциях протеста в Москве и проверить, не нарушались ли их права в судах, говорится в комментарии Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Политика Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Происшествия В Киеве мужчина на метромосту пригрозил его взорвать В Киеве неизвестный мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать метромост.

Игры Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.

Политика Трамп назначил нового советника по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.

Политика Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.

Происшествия В море упал самолет ВВС Испании В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.

Политика Песков прокомментировал переговоры России, ЕС и Украины по газу Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о кропотливой работе, которая ожидается перед переговорами России, ЕС и Украины по газу.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Политика Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что у Киева есть собственный план прекращения конфликта в Донбассе — так называемая «формула Зеленского».

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.

Происшествия Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.

Общество В российском вузе начали бороться с геями По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.

Происшествия Полиция Украины перечислила основные версии убийства чиновника Представители Национальной полиции Украины рассказали об основных версиях убийства заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН.

Армия и оружие Пентагон обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию Американская разведка обнаружила доказательства причастности Ирана к атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.

Политика Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.

Политика Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".