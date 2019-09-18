Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

Отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, почему люди выходят с пикетами именно к администрации президента, Песков отметил, что об этом нужно поинтересоваться у самих участников акции. Он добавил, что не видел мероприятия в поддержку Устинова, так как находился в Агентстве стратегических инициатив.
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Песков отреагировал на акции в поддержку Устинова

Дождь08:34

Кремль не видит снижения доверия к судебной системе из-за дела Устинова

Коммерсантъ07:43

В Кремле заявили, что не могут оказать влияния на суд по делу Устинова

ТАСС07:19

Кремль прокомментировал дело Павла Устинова

Ведомости07:20

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

РИА Новости09:37

Кремль не увидел снижения доверия к суду из-за приговора Павлу Устинову

РБК07:34

В Кремле призвали дождаться решения по апелляции на приговор Устинову

RT на русском07:24
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:46, Вашингтон
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Происшествия

В Киеве угрожавшего взорвать мост мужчину задержал украинский спецназ

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост.
Пятый канал 13:22
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Кино

Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed

Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Армия и оружие

В Иране усомнились в доказательствах Эр-Рияда о причастности к атакам

Советник президента Ирана Хесамодин Ашна заявил, что свидетельства Эр-Рияда об атаках на нефтяные объекты не являются убедительными доказательствами.
Известия 12:58
Шоу-бизнес

Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену

В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 06:28
Авто

АвтоВАЗ закрыл свой проект LADA 4X4 NG

Два года назад решалось быть или не быть перспективному проекту «Нива-3» или LADA 4X4 NG.
Car.ru 12:58
Киберспорт

Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года

Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Шоу-бизнес

Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Экономика

Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Игры

Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas

Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Политика

Трамп определился с новым советником по нацбезопасности

Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности юриста Роберта О'Брайена - он работал с Джоном Болтоном, отправленным президентом Трампом в отставку, еще в администрации Джорджа Буша-младшего.
Газета.Ru 13:04
Происшествия

Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры

На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
МИР 24 07:14
Спорт

СБР подтвердил дисквалификацию биатлонистки Васильевой

News.ru 05:38
Космос

Новые наблюдения позволяют объяснить поведение загадочной звезды Табби

В течение многих лет ученые пытаются объяснить необычное поведение звезды Табби.
AstroNews.ru 00:52
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Происшествия

В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии

Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия

На Урале произошел пожар на заводе «ВИЗ-Сталь»

Коммерсантъ 13:40
Гаджеты

В России открылся предзаказ на новые iPhone

Rambler News Service 02:33
Футбол

Василенко назначен главным тренером «Авангарда»

Курский «Авангард» объявил о назначении Олега Василенко главным тренером команды.
Чемпионат 09:06
Происшествия

В Башкирии мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой мамой

Как сообщает ИА «Башинформ», в квартире жилого дома вчера днем было найдено бездыханное тело 44-летней женщины, а рядом с ней находился истощенный шестилетний мальчик.
Bash.News вчера в 02:58
Теннис

Российская теннисистка Шарапова заявила, что считает своим домом США

Соединенные Штаты Америки считает своим домом российская теннисистка Мария Шарапова.
Красная весна 10:30
Общество

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Политика

Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

Интерфакс - Россия 06:17
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