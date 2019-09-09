Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

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