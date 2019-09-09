Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей.
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Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка. Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей. Президент, разумеется, в курсе этих событий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 11:59
с чего всё началось
Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Ведомости11:19
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