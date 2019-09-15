Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Ведомости11:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Политика
Волкер заявил о готовности помочь РФ «найти способ отступления» с Донбасса
В интервью украинскому каналу «1+1» Волкер заявил, что «оккупация Донбасса» противоречит интересам России.
Военное обозрение 22:57
Футбол
«Оренбург» вырвал победу у «Рубина»
LiveSport.ru 09:01
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 21:19
Футбол
ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в Саранске
«Армейцы» оказались сильнее формальных хозяев, встреча завершилась со счётом 0:2 в их пользу.
МордовМедиа 13:24
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости 21:36
Кино
Саундтрек «Однажды... в Голливуде» — что спрятал в нем Тарантино
РИА Новости 01:00
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК 13:58
Кино
Фильм о Владимире Сорокине вышел в прокат
Новые Известия 13 сентября в 15:56
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM 13 сентября в 08:51
Кино
HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»
Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 13 сентября в 04:32
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Политика
Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU вчера в 03:43
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Здоровье
Озвучены рекомендации по частоте стирки постельного белья
Эксперты в области медицины озвучили рекомендации по частоте стирки постельного белья.
Актуальные Новости 01:29
Армия и оружие
Саудовские НПЗ обстреляли йеменской наследницей советской крылатой ракеты
Военное обозрение 09:15
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Политика
СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».
РБК 22:42
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru 15:57
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Футбол
Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»
ProstoProSport 07:28
Космос
Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» намечен на 17 декабря
Ранее сообщалось, что пуск ракеты в октябре-ноябре не состоится из-за неготовности зарубежных космических аппаратов Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане намечен на декабрь, передает РИА Новости, ссылаясь на Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Аргументы и Факты 21:41
Происшествия
Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей
Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
ЗакC.Ру вчера в 09:35
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru 21:31
Общество
Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки
"Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить", - отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
Интерфакс 13 сентября в 01:44
Происшествия
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – мужчина и две женщины.
РИА Новости 11:58