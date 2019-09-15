Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Песков назвал тревожным событием атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости11:19

Подробнее о событии

Песков назвал тревожным событием атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

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В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

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Песков сообщил, что Путину доложили об ударах по саудовским нефтяным объектам

ТАСС12:29

Кремль назвал атаку дронов на Saudi Aramco тревожным событием для рынка

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Кремль отреагировал на атаку дронов в Саудовской Аравии

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В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

RT на русском11:50

Кремль назвал тревожным событием атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Коммерсантъ12:14
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
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Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
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Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении

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При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

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Волкер заявил о готовности помочь РФ «найти способ отступления» с Донбасса

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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
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Мировые цены на нефть значительно выросли

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ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в Саранске

«Армейцы» оказались сильнее формальных хозяев, встреча завершилась со счётом 0:2 в их пользу.
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Кардиолог назвал опасные позы для сна

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Саундтрек «Однажды... в Голливуде» — что спрятал в нем Тарантино

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Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве

В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
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Фильм о Владимире Сорокине вышел в прокат

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Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель

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HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»

Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
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Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается

Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Политика

Талибы променяли США на Россию после провала переговоров

Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
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В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
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Озвучены рекомендации по частоте стирки постельного белья

Эксперты в области медицины озвучили рекомендации по частоте стирки постельного белья.
Актуальные Новости 01:29
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Саудовские НПЗ обстреляли йеменской наследницей советской крылатой ракеты

Военное обозрение 09:15
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Армия и оружие

Батареи потопления: береговые войска получат сверхмощную артиллерию

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СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».
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Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате

Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
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Волейбол

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой

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Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»

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Космос

Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» намечен на 17 декабря

Ранее сообщалось, что пуск ракеты в октябре-ноябре не состоится из-за неготовности зарубежных космических аппаратов Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане намечен на декабрь, передает РИА Новости, ссылаясь на Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Аргументы и Факты 21:41
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Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей

Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
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Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

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Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки

"Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить", - отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
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В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – мужчина и две женщины.
РИА Новости 11:58
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