Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей.

В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

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