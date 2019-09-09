Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей.
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с чего всё началось
Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Ведомости11:19
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«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
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Коммерсантъ 17:50
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В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
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Финансы
Дефицит американского бюджета превысил $1 трлн впервые за 7 лет
В последний раз дефицит бюджета США достигал триллиона долларов семь лет назад — в 2012 году.
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Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
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Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
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Astera 13 сентября в 14:55
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СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году
Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года.
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