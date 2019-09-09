Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей.
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Песков назвал тревожным событием атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости11:19

Подробнее о событии

Песков назвал тревожным событием атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Ведомости11:19

В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

РИА Новости11:35

Песков сообщил, что Путину доложили об ударах по саудовским нефтяным объектам

ТАСС12:29

Кремль назвал атаку дронов на Saudi Aramco тревожным событием для рынка

РБК11:43

Кремль отреагировал на атаку дронов в Саудовской Аравии

Lenta.ru11:37

В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

RT на русском11:50

Кремль назвал тревожным событием атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Коммерсантъ12:14
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
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Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику

Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
SakhaLife.ru 08:51
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При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

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Почему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ

Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.
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Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500

Коммерсантъ 17:50
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Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
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