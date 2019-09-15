Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Песков назвал тревожным событием атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости11:19

Подробнее о событии

Песков назвал тревожным событием атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

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В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

РИА Новости11:35

Кремль назвал атаку дронов на Saudi Aramco тревожным событием для рынка

РБК11:43

В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

RT на русском11:50

Кремль отреагировал на атаку дронов в Саудовской Аравии

Lenta.ru11:37

В Кремле встревожены субботней атакой дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Эхо Москвы12:00

Путин знает об атаке дронов на нефтяные заводы в Саудовской Аравии

РЕН ТВ11:56
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Политика

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Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным 2-3 раза в год.
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Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

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Холод из Арктики и снег придут в Москву

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В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК 10:52
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Киевское «Динамо» проиграло «Десне», при Михайличенко киевляне еще не побеждали

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги в Киеве встречались местное «Динамо» и черниговская «Десна».
Bookmaker-ratings.ru 12:01
Политика

Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

RT на русском 11:27
Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Политика

Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие

Минобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — рассказали в Минобороны.
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Происшествия

Пассажирок авиарейса из Симферополя оштрафовали за распитие алкоголя

Полиция задержала в столичном аэропорту Шереметьево двух женщин за распитие алкогольных напитков на борту авиарейса Симферополь — Москва.
РБК 11:28
Политика

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Политика

Помощник госсекретаря США посетит Москву

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер собирается с деловой поездкой в Москву.
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Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
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ЦСКА обыграл «Тамбов» в чемпионате России

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Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями

В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
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Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
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В Свердловской области автомобиль утонул в реке

Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
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Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
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Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»

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Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию

Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
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Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
РИА Новости 09:10
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В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа, сообщает РИА "Новости" По его словам, об этом говорит решение, принятое судом Евросоюза по газопроводу Opal, которое носит политический характер.
Газета.Ru 03:33
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Курс валют: доллар и евро продолжают своё падение

В свою очередь, евро в пятницу на открытии стал дороже на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,67 рубля.
Свободная Пресса 13 сентября в 04:23
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Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть

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МонаВиста 13 сентября в 09:45
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Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья

Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
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Сторонники Алексея Навального понесли потери в технике

Коммерсантъ 12 сентября в 09:53
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Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
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