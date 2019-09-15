Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Ведомости».
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Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Ведомости11:19
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Общество
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Коммерсантъ 12 сентября в 09:53
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Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
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