Политика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только “Ъ” ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.Коммерсантъвчера в 17:53
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Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Авто
Представлена технология шины будущего
В этом году на автосалоне во Франкфурте (IAA) концерн Continental представил комплексную технологическую систему Conti C.A.R.E. Это система настроенных сетевых технологий для колес и шин, позволяющая управлять желаемыми характеристиками.
Abiznews 05:29
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
Журналист Габуния назвал причину ругани в адрес властей РФ
Скандальный грузинский тележурналист Георгий Габуния рассказал, почему позволил себе нецензурную брань в адрес российских властей в прямом эфире.
Московский Комсомолец 06:35
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Здоровье
Роспотребнадзор намерен выяснить, как питаются российские дети
Роспотребнадзор планирует провести мониторинг питания детей в образовательных организациях и дома.
Activityedu.ru 03:33
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Шоу-бизнес
Экс-невеста Тимати Мила Волчек впервые стала матерью
О романе одной из главных светских див нулевых Милы Волчек и миллиардера Алексея Гарбера стало известно в 2018 году.
Вокруг ТВ 07:25
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Армия и оружие
В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Футбол
Чемезов заявил об отсутствии больших дополнительных трат на «Арсенал»
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что корпорация не намерена значительно увеличивать расходы на тульский футбольный клуб «Арсенал», титульным спонсором которого является корпорация.
РБК 01:15
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика
В Кремле отреагировали на возможную причастность Ирана к атакам на НПЗ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к увеличению напряженности в регионе, поспешные выводы могут лишь усугубить дестабилизацию.
Газета.Ru 07:32
Происшествия
Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Кино
Бекмамбетов снял интернет-сериал для Snapchat
VSE42.RU 06:17
Авто
АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada
Популярные вазовские модели Lada Granta, XRAY и Largus станут доступны в новой лимитированной серии #Club.
Движок 06:46
Здоровье
Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку
В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».
Ридус вчера в 10:00
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия
В Башкирии девушка убила мешавшую ей делать уроки младшую сестру
Pravda.Ru вчера в 08:23
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Национальная служба новостей 05:33