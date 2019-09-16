Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только “Ъ” ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

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