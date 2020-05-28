с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.

В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом

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Футбол Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.