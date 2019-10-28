Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

RT на русском09:18

Кремль опроверг сообщения о закрытии в России почти 700 юридических лиц

ФАН06:45

Песков: Данные о закрытии в РФ 700 тыс. юрлиц не подтвердились

Росбалт07:16

Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

ТАСС06:51

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

РБК07:46

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъ25 октября в 08:16

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40
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Происшествия

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

РИА Новости 11:33
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

РБК вчера в 22:45
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Футбол

Украинский футболист не пожал руку назвавшему его бандеровцем поляку

Газета.Ru 08:17
Авто

Toyota Land Cruiser Prado попал под отзыв в России

Компания Toyota приняла решение отозвать в России 1 153 вездеходов Land Cruiser Prado, реализованных с 12 марта по 18 апреля этого года.
Autorating.ru 08:41
Политика

Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
BFM.ru 11:14
Музыка

Шнуров прокомментировал распад группы «Ленинград»

Sputnik Таджикистан 05:25
Политика

Американцы освистали Трампа на бейсбольном матче

Президент США Дональд Трамп был освистан болельщиками на бейсбольном матче.
Pravda.Ru 10:15
Политика

Путин увеличил штат прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Футбол

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости 06:36
Происшествия

СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги

Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 11:02
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РИА Новости 10:29
Происшествия

Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

РБК 07:47
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Общество

Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах

Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Политика

На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского

Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Аргументы недели 09:44
Хоккей

У хоккеиста сборной России Малкина обнаружили гражданство США

Газета.Ru 08:25
Общество

Охранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Общество

Умер известный диссидент Владимир Буковский

Rusvesna.su вчера в 19:20
Происшествия

Полицейские Харькова месяц разъезжали на краденом авто

Позже знакомый харьковчанин сообщил мужчине, что нашел его машину. Как оказалось, уже около месяца на краденом авто ездят полицейские.
РЕН ТВ вчера в 19:12
Авто

Названы самые популярные в России внедорожники и кроссоверы

В России самым популярным внедорожником является Lada 44.
Уфимские Заметки 11:07
Общество

Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе

Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Происшествия

В Удмуртии во время прогулки умерла двухлетняя девочка

Взгляд.ру 10:31
Общество

В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей из-за пожара

В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей из-за лесного пожара. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 11:52
Общество

На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти

На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти.
Сусанин 08:20
Общество

Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках

Российская газета 07:39
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