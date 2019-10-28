Общество
RT на русскомВ Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
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В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса
РИА Новости25 октября в 07:40
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки
В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
REGNUM 12:02
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa 26 октября в 03:28
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
RT на русском 06:57
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
RT на русском 07:05
Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
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Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 11:36
Авто
В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport
Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Автоновости дня 04:46
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
BFM.ru 12:09
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина заявила во Всемирной торговой организации, что планирует выполнить решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, пишут СМИ со ссылкой на источники в организации.
Взгляд.ру 09:18
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Общество
ГИМ отменил «Дилетантские чтения»
Об отмене мероприятия сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», один из учредителей журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.
Дилетант 11:29
Гаджеты
Apple выпустила новые наушники AirPods Pro. Названа цена в России
Российская газета 12:54
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Армия и оружие
Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами
19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан.
Lenta.ru 13:11
Экономика
Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики
Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
РБК 10:01
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Известия вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Квартиру покойного Олега Яковлева пытаются взломать неизвестные
Женщина обратилась в редакцию передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы рассказать о неизвестных людях, пытающихся взломать квартиру Яковлева.
Bimru.ru 05:45
Авто
Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде
Как обещают создатели, такая "Лада" сможет преодолевать без подзарядки до 300 км. При этом отмечается, что прототип снабдили небольшими баллонами – в перспективе их заменят новыми, и запас хода вырастет до 600-800 км. По словам одного из создателей электрокара, первые Lada на топливных элементах появятся на российских дорогах примерно через год.
Авторамблер 09:57
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Происшествия
Ребенка из горящего авто спас танкист Чебаркульской дивизии
Ребенка из горящего автомобиля на Южном Урале спас командир танкового взвода Чебаркульской дивизии – руководство ГИБДД Челябинской области будет ходатайствовать перед командованием Центрального военного округа о награждении лейтенанта Османа Мамутова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 06:45
Экономика
Долг по зарплате в Мурманском пароходстве превысил 91 млн рублей
Мурманское морское пароходство (ММП) задолжало сотрудникам свыше 91 млн рублей.
ТАСС 11:56
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф
Известному режиссеру Дэвиду Линчу вручили статуэтку «Оскар» за вклад в кинематограф.
It`s My City 10:00
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе Жилина выучила еще один четверной прыжок
Российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в младшей группе Этери Тутберидзе, освоила второй четверной прыжок.
Нева Спорт 07:50