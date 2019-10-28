Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

RT на русском09:18

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

Интерфакс07:35

Песков: Данные о закрытии в РФ 700 тыс. юрлиц не подтвердились

Росбалт07:16

Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

ТАСС06:51

Кремль опроверг сообщения о закрытии в России почти 700 юридических лиц

ФАН06:45

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

РБК07:46
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Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки

В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
REGNUM 12:02
Общество

Охранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
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На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa 26 октября в 03:28
Экономика

Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

RT на русском 06:57
Шоу-бизнес

Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей

За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

RT на русском 07:05
Политика

Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
РБК 12:44
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 11:36
Авто

В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport

Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Автоновости дня 04:46
Происшествия

Неизвестный атаковал мечеть во Франции

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
BFM.ru 12:09
Политика

Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией

Украина заявила во Всемирной торговой организации, что планирует выполнить решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, пишут СМИ со ссылкой на источники в организации.
Взгляд.ру 09:18
Происшествия

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Общество

ГИМ отменил «Дилетантские чтения»

Об отмене мероприятия сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», один из учредителей журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.
Дилетант 11:29
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

РБК 02:33
Гаджеты

Apple выпустила новые наушники AirPods Pro. Названа цена в России

Российская газета 12:54
Армия и оружие

Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

РБК 06:59
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Армия и оружие

Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами

19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан.
Lenta.ru 13:11
Экономика

Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики

Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
РБК 10:01
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Известия вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Квартиру покойного Олега Яковлева пытаются взломать неизвестные

Женщина обратилась в редакцию передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы рассказать о неизвестных людях, пытающихся взломать квартиру Яковлева.
Bimru.ru 05:45
Авто

Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде

Как обещают создатели, такая "Лада" сможет преодолевать без подзарядки до 300 км. При этом отмечается, что прототип снабдили небольшими баллонами – в перспективе их заменят новыми, и запас хода вырастет до 600-800 км. По словам одного из создателей электрокара, первые Lada на топливных элементах появятся на российских дорогах примерно через год.
Авторамблер 09:57
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Происшествия

СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

РИА Новости 11:20
Происшествия

Ребенка из горящего авто спас танкист Чебаркульской дивизии

Ребенка из горящего автомобиля на Южном Урале спас командир танкового взвода Чебаркульской дивизии – руководство ГИБДД Челябинской области будет ходатайствовать перед командованием Центрального военного округа о награждении лейтенанта Османа Мамутова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 06:45
Экономика

Долг по зарплате в Мурманском пароходстве превысил 91 млн рублей

Мурманское морское пароходство (ММП) задолжало сотрудникам свыше 91 млн рублей.
ТАСС 11:56
Кино

Режиссер Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф

Известному режиссеру Дэвиду Линчу вручили статуэтку «Оскар» за вклад в кинематограф.
It`s My City 10:00
Фигурное катание

11-летняя ученица Тутберидзе Жилина выучила еще один четверной прыжок

Российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в младшей группе Этери Тутберидзе, освоила второй четверной прыжок.
Нева Спорт 07:50
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