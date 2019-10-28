Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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«Нельзя исключать, что статистику в итоге „причешут“»

Коммерсантъ FM13:29

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

RT на русском09:18

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40

Песков: Данные о закрытии в РФ 700 тыс. юрлиц не подтвердились

Росбалт07:16

Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

ТАСС06:51

Кремль опроверг сообщения о закрытии в России почти 700 юридических лиц

ФАН06:45

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

РБК07:46
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Политика

Трамп назвал Зеленского президентом России

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
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В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям.
Московский Комсомолец 10:47
Политика

Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с РФ

Украина на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве согласилась выполнить решение по тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, проигранной России.
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Происшествия

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Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru вчера в 03:54
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Наука

Фронтир нейронаук: почему аутизм «прячется» на МРТ

Новое неопубликованное исследование, выполненное радиологом Йе Хэ из Университета Индианы и представленное на Neuroscience 2019, говорит, что проблема в нейровизуализации аутизма может «прятаться» в разном оборудовании или в различии участников.
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Автоспорт

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Гонщик Renault Нико Хюлькенберг считает, что Даниил Квят всё сделал правильно, попытавшись обогнать его на последнем круге Гран При Мексики, но сделать это стоило поаккуратнее.
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Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 12:31
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

Известия 06:47
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Экономика

РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

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Самый дешевый смартфон на Snapdragon 855 поступает в продажу

Сегодня в продажу поступает самый дешевый смартфон, построенный на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855, который получил название Meizu 16T.
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Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»

Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
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Технологии

Дрон DJI Mavic Mini обладает отличной камерой и недорогой стоимостью

В сети уже есть фото и видео факты о дизайне нового, функционального DJI Mavic Mini, сегодня же появились его более подробные характеристики.
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Общество

Дело об оскорблении власти впервые завели из-за поста в Telegram

Управление МВД по Екатеринбургу завело административное дело об оскорблении власти на общественного деятеля и политолога Федора Крашенинникова.
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Футбол

Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы

Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы.
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
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Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
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Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
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Канадский коронер опроверг версию о самоубийстве «Зомби боя»

Канадец Рик Дженест или "Зомби бой", известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, погиб в результате несчастного случая, а не покончил с собой, как сообщалось раньше, передает телеканал CTV News со ссылкой на коронера.
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Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
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Пентагон: главы генштабов России и США провели телефонную беседу

Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель КНШ Вооруженных сил США генерал Марк Милли провели телефонный разговор.
РЕН ТВ 16:35
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
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Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
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ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов

Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
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«Слуга народа» призвала силовиков заняться соратницей Порошенко

Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.
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Экономика

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Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
РБК 11:34
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В тюменском селе запретили ловить рыбу из-за вспышки гаффской болезни

РИА Новости 25 октября в 02:52
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