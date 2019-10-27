с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Общество В России может вдвое сократиться количество моногородов В Госдуме рассказали, что практически половина российских моногородов может остаться без финансовой помощи, в связи с чем их количество сократится с 321 до 170.

Политика Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Политика Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Политика Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.

Экономика В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.

Политика «Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными "Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.

Происшествия Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.

Происшествия Пилот упавшего в Пермском крае самолёта погиб Частный самолёт Cessna пропал с экранов радаров 26 октября.

Происшествия В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских По результатам принятых мер, 25 октября Николаевским-на-Амуре МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Политика В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, она также отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом.

Происшествия В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура после крупного ДТП с восемью жертвами: утром на трассе произошло лобовое столкновение частного микроавтобуса и минивэна.

Политика Трамп назвал Зеленского «новым президентом России» Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.

Футбол Мусаев подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к Сулейманову Форвард Краснодара Магомед-Шапи Сулейманов мог оказаться в Боруссии Дортмунд. Эту информацию подтвердил старший тренер быков Мурад Мусаев.

Происшествия Жителей Магадана разбудило землетрясение Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.

Общество Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35% Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.

Здоровье В регионе готовят программу модернизации первичного медицинского звена Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения является одной из задач, озвученных президентом Владимиром Путиным.

Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.