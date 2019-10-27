Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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Ранее «Известия
» со ссылкой на Минэкономики сообщили, что 668 тысяч юридических лиц были вынуждены закрыться за последний год из-за ухудшения экономических условий в России.
Амур.инфо26 октября в 22:52

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В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

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Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

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Амур.инфо26 октября в 22:52
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