Общество
RT на русскомВ Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Читать в источнике
Оценить713
с чего всё началось
Ранее «Известия» со ссылкой на Минэкономики сообщили, что 668 тысяч юридических лиц были вынуждены закрыться за последний год из-за ухудшения экономических условий в России.Амур.инфо26 октября в 22:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Общество
В России может вдвое сократиться количество моногородов
В Госдуме рассказали, что практически половина российских моногородов может остаться без финансовой помощи, в связи с чем их количество сократится с 321 до 170.
RuNews24.ru 20:13
Политика
Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Газета.Ru 06:47
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости 19:00
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Политика
Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
Газета.Ru 16:51
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Газета.Ru 20:37
Киберспорт
Blizzard готовится представить Overwatch 2
News.ru 03:12
Политика
«Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными
"Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.
РИА Новости 16:40
Происшествия
Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.
Известия 11:12
Происшествия
Пилот упавшего в Пермском крае самолёта погиб
Частный самолёт Cessna пропал с экранов радаров 26 октября.
Говорит Москва 04:30
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
По результатам принятых мер, 25 октября Николаевским-на-Амуре МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».
Амур.инфо 05:08
Политика
В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, она также отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом.
РИА Новости 06:55
Происшествия
В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП
В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура после крупного ДТП с восемью жертвами: утром на трассе произошло лобовое столкновение частного микроавтобуса и минивэна.
Российская газета 26 октября в 08:24
Происшествия
В якутском селе ведутся работы по восстановлению теплоснабжения
SakhaPress.ru 10:26
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей
Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
Srnsk 15:27
Футбол
Мусаев подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к Сулейманову
Форвард Краснодара Магомед-Шапи Сулейманов мог оказаться в Боруссии Дортмунд. Эту информацию подтвердил старший тренер быков Мурад Мусаев.
Советский спорт 18:46
Происшествия
Жителей Магадана разбудило землетрясение
Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
Российская газета 20:48
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Здоровье
В регионе готовят программу модернизации первичного медицинского звена
Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения является одной из задач, озвученных президентом Владимиром Путиным.
РБК Нижний Новгород 10:45
Музыка
Девушка на украинском языке спела песню на русском «Голосе». И что из этого вышло
Да и песня красивая, видно, что с душой спето.
Царьград 16:42
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 13:19
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Коммерсантъ 12:32