Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

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В Кремле не смогли прокомментировать сообщения о закрытии 700 тыс. предприятий

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Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Ротор»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
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