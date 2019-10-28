Общество
RT на русскомВ Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
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Экономика
Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
Происшествия
Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату
"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Экономика
Заявление председателя КНР вызвало рост курса биткойна
Рост курса произошел на фоне высказывания председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил, что «стоит воспринимать блокчейн как важный прорыв для независимых инноваций в сфере ключевых технологий», «увеличить инвестиции и сфокусироваться на ключевых базовых технологиях, а также ускорить развитие блокчейна и промышленных инноваций», пишет «Интерфакс».
Экономика
Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР
Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Футбол
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Ротор»
Сразу два бывших тренера московского «Спартака» стали кандидатами на пост нового наставника «Ротора».
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Технологии
В России создали одноразовую посуду из крахмала
Общество
ГИМ отменил «Дилетантские чтения»
Об отмене мероприятия сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», один из учредителей журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом в истории
Гаджеты
Apple презентовала новые AirPods Pro
От первого профессионального iPhone до гейм-сервиса: что показала Apple на презентации в Купертино Напомним, на грядущей презентации Apple ожидается, что компания представит новый MacBook Pro.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон поцеловалась с телеведущей в эфире телешоу
Как сообщает ToDay News Ufa источник на сайте Ellentube, во время прямого эфира телепередачи The Ellen DeGeneres Show бывшая жена Брэда Питта поцеловалась с женщиной-телеведущей.
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.