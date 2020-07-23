Коронавирус
Lenta.ruВ Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
- РИА Новости. Контакты по открытию границ РФ идут, это будет происходить на принципах взаимности, но решений по открытию пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России.РИА Новости05:33
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Экономика
Мишустин заявил о стабильности российской экономики
Москва, 23 июля 2020, 12:57 — REGNUM Экономика России сохраняет стабильность, несмотря на пандемию коронавируса.
REGNUM 05:57
Здоровье
Радий Хабиров обсудил с главврачами республики вопросы здравоохранения
21 июля глава республики в уфимском Конгресс-холле «Торатау» провел встречу с врачебным сообществом региона, среди которых были профессора и преподаватели меддисциплин, практикующие специалисты и ветераны отрасли, а также с руководством Минздрава РБ.
Kursk.com вчера в 14:40
Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Политика
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
REGNUM вчера в 06:45
Общество
В Петербурге число внебольничных пневмоний выросло в 10 раз
Из документа следует, что число внебольничных пневмоний в городе выросло в 10 раз.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:44
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
Политика
Дегтярев отказался говорить с митингующими
РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Эксперт предсказывает доллару скорый катастрофический обвал уже в 2020 году, и поэтому рекомендует вкладываться в евро, швейцарские франки, монетарное золото.
ToDay News Ufa 05:24
Общество
Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом
Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
Интерфакс 05:13
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
Российская газета вчера в 13:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца
Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 05:27
Футбол
Футбольный «Монако» отказался от услуг вратаря Митрюшкина
Скорее всего, и "Сьон" откажется от услуг российского голкипера.
Вести.Ru вчера в 06:05
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Общество
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Космос
Найдены следы бомбардировки Земли 800 млн лет назад
Специалисты вычислили, что астероид размером более 100 километров разбился, и небесные тела общей массой 40 триллионов тонн устроили бомбардировку Земли и Луны.
TV BRICS 02:51
Политика
Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании по выборам главы государства началась "политическая пандемия", однако люди не должны ощущать связанные с ней трудности.
РИА Новости 04:24
Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
Здоровье
Где выявили за сутки 57 больных коронавирусом в Самарской области
Информацию передаёт оперативный штаб. По данным на 21 июля, в Самарской области за сутки выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19.
СОВА 21 июля в 07:07
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25