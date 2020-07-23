- РИА Новости. Контакты по открытию границ РФ идут, это будет происходить на принципах взаимности, но решений по открытию пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России.

с чего всё началось

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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