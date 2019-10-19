Напомним, что президент Турции 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. На следующей неделе лидеры России и Турции встретятся в Сочи и обсудят вопросы урегулирования.

В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии

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