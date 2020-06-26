В Кремле прокомментировали дело Серебренникова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.В источнике
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