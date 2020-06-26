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В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.В источнике
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Кремль назвал дело Серебренникова поводом проверить учреждения культуры

РБК07:03

Песков назвал дело «Седьмой студии» поводом для анализа расходования госсредств в культуре

ТАСС06:34

Кремль прокомментировал дело Серебренникова

РИА Новости05:59

Песков назвал дело Серебренникова поводом для проверки учреждений культуры

Интерфакс06:10

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

RT на русском05:56

Песков отказался комментировать дело «Седьмой студии»

Газета.Ru05:45

Песков: Кремль не комментирует дело «Седьмой студии», но в курсе мнений деятелей культуры по этому вопросу

Эхо Москвы06:30
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ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Уголовное дело против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы, возбуждать не стали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъвчера в 04:53
19
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Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском02:11
562

В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости10:30
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В Херсоне мэр поздравил горожан с сотрудничеством с Гитлером

Акт провозглашения Украинского государства от 30 июня 1941 года, в котором националисты присягали Адольфу Гитлеру, разместили в Херсоне на плакате с поздравлением горожан с днем независимости Украины с подписью мэра Владимира Николаенко, 26 июня сообщает «Страна.UA».
ИА Красная Весна09:00
4
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Глава Минкультуры прокомментировала дело «Седьмой студии»

Руководитель Министерства культуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство совместно с российским культурным сообществом прорабатывает меры, которые должны исключить ситуации, подобные делу «Седьмой студии».
Журналистская правда07:41
19

Ожирение у матерей повышает риск развития рака печени у их потомков

Результаты исследования опубликованы в Journal of Hepatology, пишет UfacityNews.ru.Китайские исследователи обнаружили микроРНК у матерей-мышей с избыточным весом, которые, вероятно, передают восприимчивость к раку печени, повышая риск его развития у их детей и будущих поколений.
UfaTime.ru06:33
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WADA ответило на угрозы США прекратить финансирование

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может управляться несколькими богатыми странами, заявили в агентстве, в ответ на призыв Управления по борьбе с наркотиками (ONDCP) США к конгрессу прекратить финансирования WADA, если агентство не проведет реформирование, 25 июня передает Reuters.
ИА Красная Весна02:47
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