Армия и оружие
Gazeta.SPbВ Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение между США и Турцией о прекращении огня в Сирии. «Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договорённостям США и Турции приостановить наступление в Сирии», — заявил Песков, сообщает РИА «Новости».
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА "Новости" соглашение между США и Турцией в отношении операции "Источник мира" в Сирии.Life.ruвчера в 17:26
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В Кремле прокомментировали соглашение Турции и США по операции в Сирии
Комсомольская правдавчера в 17:36
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