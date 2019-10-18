с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение между США и Турцией о прекращении огня в Сирии. «Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договорённостям США и Турции приостановить наступление в Сирии», — заявил Песков, сообщает РИА «Новости».

В Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии

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