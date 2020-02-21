Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
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Технологии
В России появится оператор с оплатой только за фактическое время в сети
Авторы проекта называют «Сеть» новым мобильным оператором.
Общество
Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак
Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Культура
В Москве умер актер Николай Тонский
В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Биатлон
Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится
Венцеслав сделал Дарье предложение как в романтических кинолентах, встав на одно колено и вручив ей кольцо.
Общество
В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»
Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Авто
Hyundai представил обновленный Solaris для России
Компания Hyundai официально представила обновленный седан Solaris для российского рынка. Модель поступит в продажу в 2020 году.
Политика
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Общество
Продажи автомобилей в Китае рухнули на 92% из-за коронавируса
Продажи автомобилей в Китае в первые две недели февраля упали на 92%.
Футбол
«Оренбург» арендовал полузащитника «Зенита»
Происшествия
Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Армия и оружие
Американская система ПРО в Польше превратилась в долгострой
Американская система ПРО Aegis Ashore в польском населенном пункте Редзиково не будет введена в строй в 2020 году из-за проблем со строительным подрядчиком.
Шоу-бизнес
Саша Зверева вышла замуж в прямом эфире
Все желающие могли наблюдать за событием в прямом эфире. Однако, это удовольствие было не бесплатным.
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Общество
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Экономика
В России обвалился спрос на новостройки
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Политика
США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Общество
Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток
«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.