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РИА НовостиВ Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
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Экономика
Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год
Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
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Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
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Фирма Kia опубликовала подробную информацию о четвёртом поколении кроссовера Sorento. Новинка построена на абсолютно новой платформе.
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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
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В Москве скончался актер Николай Тонский
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Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
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Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей
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В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
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Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98
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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
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Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников.
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В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
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В Казани арестовали троих предполагаемых экстремистов
Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Экономика
Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС
Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.
Общество
Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
Политика
Турция заявила о готовности ввести в эксплуатацию С-400
Наш президент дал соответствующий необходимый ответ и принял С-400. Никто не должен сомневаться, что С-400 будут введены в эксплуатацию.
Политика
Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»
Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Общество
Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о компенсациях убытков из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной
Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Финансы
Доллар взлетел из-за коронавируса
Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов.
Происшествия
В Сочи отстранили от работы учителя после конфликта со школьником
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Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
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«Лед 2» обзавелся саундтреком с Монатиком и Александром Петровым
Саундтрек к фильму "Лед 2" вышел в свет 21 февраля 2020 года. В создании большей части композиций принял участие Pluri Art Orchestra.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Технологии
В России появится оператор с оплатой только за фактическое время в сети
Авторы проекта называют «Сеть» новым мобильным оператором.