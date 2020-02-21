Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
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Кремль назвал эвентуальными страхи о возможном уходе Путина

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Кремль отреагировал на исследование о страхе россиян из-за ухода Путина

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REGNUM06:28

В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

РИА Новости05:18
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Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
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В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей

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Происшествия

Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Газета.Ru 09:32
Хоккей

Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98

Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

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Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников.
Новый День 09:40
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«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
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Происшествия

В Казани арестовали троих предполагаемых экстремистов

Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
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Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС

Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.
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Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
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Турция заявила о готовности ввести в эксплуатацию С-400

Наш президент дал соответствующий необходимый ответ и принял С-400. Никто не должен сомневаться, что С-400 будут введены в эксплуатацию.
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Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»

Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Газета.Ru 09:46
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Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о компенсациях убытков из-за эпидемии коронавируса.
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Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
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Культура

Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию

Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
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Финансы

Доллар взлетел из-за коронавируса

Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов.
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В Сочи отстранили от работы учителя после конфликта со школьником

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Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости вчера в 19:20
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
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Саундтрек к фильму "Лед 2" вышел в свет 21 февраля 2020 года. В создании большей части композиций принял участие Pluri Art Orchestra.
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Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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В России появится оператор с оплатой только за фактическое время в сети

Авторы проекта называют «Сеть» новым мобильным оператором.
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