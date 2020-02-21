Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.

В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

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