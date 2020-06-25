МИД России прокомментировал флаг ЛГБТ на посольстве США музыкальной темой про бар "Голубая устрица" из фильма "Полицейская академия". Ранее американская дипмиссия вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ.

МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

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Футбол АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции Салоники, Греция, 25 июня 2020, 09:34 — REGNUM Афинский АЕК, главным тренером которого является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в финал Кубка Греции по футболу.