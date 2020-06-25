Политика

ТАССТАССВ Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нарушать закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних недопустимо. Таким образом он прокомментировал тот факт, что в четверг на здании американского посольства в Москве был вывешен флаг ЛГБТ-сообщества.
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Кононенко удивился отсутствию претензий в расизме к ЛГБТ-флагу в США

Взгляд.ру09:20

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Газета.Ru09:55

МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США

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МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

РИА Новости11:38

Песков отметил, что из Кремля флаг ЛГБТ на посольстве США не виден

Интерфакс06:20

МИД России прокомментировал вывешенный на посольстве США флаг ЛГТБ

Известия07:05

Видео: ЛГБТ-флаг сняли со здания посольства США в Москве

РЕН ТВ05:05
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Политика

Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны, любые искажения воли народа недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового состава, трансляцию которой вел РБК.
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Кульчий: наша команда готова сыграть в матче с ЦСКА 27 июня

Молодежная команда московского "Динамо" готова сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом ЦСКА, заявил главный тренер "молодежки" "бело-голубых" Александр Кульчий.
РИА Новости 06:42
Общество

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Правительство России смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 11:48
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Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Общество

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Власти Китайской Народной Республики всерьёз готовятся к отключению страны от систем SWIFT и CHIPS, которые используются во всём мире при долларовых расчётах.
ForPost 23 июня в 04:53
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Авто

Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок автомобилей

Деловое.ТВ 09:41
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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Общество

Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост

Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26
Энергетика

ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
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Футбол

Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива»

Напомним, Семин стоял у руля "Локомотива" с 2016 года и покинул клуб в мае этого года по истечению срока контрактного соглашения.
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Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено.
Городовой 10:15
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Кино

Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш»

После известия о переговорах с Майклом Китоном насчет возвращения к образу пожилого Бэтмена во «Флэше» портал We Got This Covered преподнес еще более удивительную весть.
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Новый телевизор Samsung QLED 8K за $6600 представят уже на следующей неделе

Источники утверждают, что уа следующей неделе южнокорейский технологический гигант представит телевизор с экраном QLED разрешением 8K по цене около 6600 долларов.
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Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
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В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
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Происшествия

Одного из самых разыскиваемых в России преступников спас коронавирус

Отмечается, что из-за пандемии общение России и ОАЭ по вопросу экстрадиции одного из самых разыскиваемых преступников сошло на нет.
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Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз

Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.
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В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
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Кино

Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

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Происшествия

Польша выдала России предполагаемого киллера

Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 23 июня в 12:16
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Армия и оружие

Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади

Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости вчера в 05:24
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Футбол

С несколькими неизвестными: будет ли очередной тур РПЛ полноценным

В прошлые выходные была перенесена встреча «Динамо»–«Краснодар», очередной тур может снова оказаться неполноценным.
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Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
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Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
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