Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нарушать закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних недопустимо. Таким образом он прокомментировал тот факт, что в четверг на здании американского посольства в Москве был вывешен флаг ЛГБТ-сообщества.

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

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