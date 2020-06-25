Политика
ТАССВ Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нарушать закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних недопустимо. Таким образом он прокомментировал тот факт, что в четверг на здании американского посольства в Москве был вывешен флаг ЛГБТ-сообщества.
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Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru 14:29
Авто
Новый минивэн Kia Carnival оказался крупнее предшественника
Минивэн Kia Carnival в четвёртом поколении изменился до неузнаваемости.
Драйв 04:46
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Футбол
Карпин удивился формулировке переноса игры «Краснодара» с «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о новости на канале РПЛ на Youtube, где идет речь о переносе матча между «Краснодаром» и «Динамо».
ProstoProSport 13:38
Футбол
«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе
В матче 23-го тура с «Тамбовом» башкирская команда сыграла сильнейшим составом, победив дома со счетом 2:1. 25 июня «Уфа» объявила, что новые тесты на коронавирус всех членов команды принесли отрицательный результат.
РБК 08:36
Экономика
Путин поручил поддержать проект технопарка легпрома в Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Ивановской области представить предложения по господдержке пилотного проекта создания на территории области технопарка, направленного на привлечение и развитие малых и средних предприятий легкой промышленности.
РИА Новости 06:45
Футбол
Клопп заплакал после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями от досрочного чемпионства команды в чемпионате Англии.
Газета.Ru 18:01
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Кино
Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями Universal
Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями компании Universal.
Актуальные Новости 10:51
Наука
Из морской звезды были выделены новые противоопухолевые вещества
Ранее специалистам удавалось извлечь из морских звезд только единственное подобное соединение.
Evo-rus.com 01:57
Кино
Новый фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне
Афиша Daily 11:00
Политика
МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму
Известия вчера в 22:42
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Экономика
Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов о евразийской интеграции
Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов о евразийской интеграции За два года Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил свой проектный портфель больше чем на 70%, запустил прямую конвертацию национальных валют и создал расчетно-клиринговую систему, а его членами могут стать две новые страны — Венгрия и Молдавия.
Коммерсантъ 18:01
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Экономика
ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора
ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора Отсутствие системного контроля за элеваторами продолжает осложнять бизнес участников зернового рынка.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика
В МИД РФ оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу.
Моя Москва.онлайн 06:15
Наука
В Японии обнаружили самое маленькое яйцо динозавра
Группа японских исследователей из университета Цукуба в префектуре Ибараки нашли самое маленькое окаменелое яйцо динозавра.
ИнфоСМИ 23 июня в 15:24
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Футбол
Акинфеев жестко высказался о разгромном поражении от «Зенита»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 15:11
Здоровье
Для спасения Яны Семеновой не хватает 992 тыс. руб
Коммерсантъ 18:01
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:34
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru 23 июня в 09:16