Политика
REGNUMВ Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
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Происшествия
Появилось видео с заходящим в автобус украинским террористом
Появилось видео с украинским террористом Максимом Кривошем, заходящим в автобус, пассажиров которого он затем взял в заложники.
Lenta.ru 09:40
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Политика
Врио главы Хабаровского края Дегтярев решил сохранить команду Фургала
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что продолжит работу с командой арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
ФАН 08:53
Авто
Представлен новый прототип Ford Mustang Mach-E 1400
Полностью электрический прототип базируется на новом Ford Mustang Mach-E и обладает мощностью 1 400 л.с. Новый прототип Ford Mustang Mach-E 1400 — это сильно модифицированная версия нового внедорожника Ford, предназначенная только для треков, созданная в сотрудничестве с американским специалистом по тюнингу RTR.
Avtovesti.com 06:30
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Политика
Кремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира
Россия отказалась от идеи до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира из-за «неблагоприятной конъюнктуры».
Forbes 07:06
Здоровье
123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:22
Кино
Братья Руссо все еще готовы к экранизации «Секретных войн» для Marvel
Киноафиша России 09:35
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Футбол
Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
РИА Новости 08:34
Футбол
«Локомотив» хочет подписать Жиркова на правах свободного агента
По информации источника, «Локомотив» ищет усиление под Лигу чемпионов на левый фланг, а потому обратил внимание на 36-летнего Жиркова, чей контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2019/20.
Metaratings 07:34
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Компания Xiaomi рассказала, какие модели смартфонов получат в августе текущего года международную стабильную версию MIUI 12.
ToDay News Ufa 09:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе
Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
RT на русском 09:13
Общество
В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,39 млрд рублей
Оборудование для системы распознавания лиц планируют закупить для 1,5 тыс. вагонов метро в Москве, на это могут выделить почти 1,4 млрд рублей.
ТАСС 09:22
Общество
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
Политика
По экспорту пшеницы Россия стабильно занимает первое место в мире
Общественный деятель и меценат Грант Агасьян рассказал в беседе с ФАН, что Россия по поставкам пшеницы за границу, за последние три года, занимает первое место в мире.
Русская народная линия 09:09
Культура
На Украине завершились съемки короткометражного фильма о геях-казаках
На Украине завершились длившиеся два дня съемки короткометражной ленты «Главная крепость Сечи» режиссера Евгения Коршунова, рассказывающая о гомосексуалах в украинском казачестве, сообщает издание «Bird In Flight».
ИА Новороссия 04:16
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Гаджеты
Названы самые продаваемые модели iPhone
Удалось определить, что около 65% продаж пришлось на модели iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
ToDay News Ufa 09:27
Политика
США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33