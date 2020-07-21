Политика
REGNUMВ Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. По мнению Пескова, если оружие оформлено в соответствии с законом, то криминала в этом нет.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Футбол
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину
Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Авто
Skoda представила новый родстер на базе хэтчбека Scala
Компания Skoda представила новый концепт-кар, разработанный студентами марки - он получил имя Slavia.
AutoNews 04:14
Политика
WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson
Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru вчера в 16:05
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса в Луцке
Президент Украины Зеленский заявил, что во время захвата автобуса с заложниками в Луцке были слышны выстрелы, автобус поврежден.
Вперёд (г. Батайск) 04:51
Культура
Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
Экономика
Последствия деноминации рубля для России названы
Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
ToDay News Ufa вчера в 07:54
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Политика
Дегтярев пообещал не конкурировать с Фургалом на выборах губернатора
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не собирается конкурировать с бывшим главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора в случае его оправдания.
Ридус 09:37
Гаджеты
Накладные наушники Apple могут обзавестись сенсорным управлением, которое «держит горизонт»
9to5mac.com Ещё в 2018 году Apple зарегистрировала патент, согласно которому левый и правый каналы накладных наушников могут меняться местами в зависимости от того, в каком положении они используются.
3DNews 12:28
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.
Известия 09:46
Здоровье
Замминистра посетовал на ковид-нигилизм саратовцев, которые не верят в опасность инфекции, и заявил, что нужно выиграть время до появления вакцины
В министерстве здравоохранения Саратовской области обеспокоены ковид-нигилизмом жителей региона.
Версия-Саратов 11:58
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Происшествия
Террорист в Луцке попытался сбить полицейский квадрокоптер
Сбить гранатой или взрывпакетом полицейский квадракоптер попытался захвативший в Луцке заложников террорист, сообщает 21 июля Focus.ua, разместив соответствующее видео.
ИА Красная Весна 11:37
Экономика
Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года
Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе.
РБК 11:00
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ
Депутаты Госдумы РФ намерены уже к ноябрю текущего года подготовить документы для законопроекта. Размер суммы источники не сообщает.
Лезги газет вчера в 01:51
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения "Талибан", которые убили ее родителей.
Газета.Ru 10:51
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Происшествия
МВД Украины возбудило дело о терроризме из-за найденных в столице бомб
МВД Украины возбудило уголовное дело по статье «Терроризм» после обнаружения у станции метро «Минская» в Киеве взрывных устройств.
Известия 12:43
Хоккей
Вайсфельд высоко оценил летнюю селекцию «Ак Барса»
Эксперт по хоккею Леонид Вайсфельд прокомментировал летнюю селекционную работу хоккейного клуба «Ак Барс» за ее качество.
CT news вчера в 10:49
Здоровье
Ученые оценили летальность коронавируса
Уровень летальности при заражении коронавирусом находится в промежутке от 0,3% до 1,5% от числа всех зараженных, пишет The Wall Street Journal на основе результатов нескольких исследований.
Forbes 10:42
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня 11:08
Шоу-бизнес
Контракт закончился: Бузова рассталась с Манукяном
Аналогичные странности были замечены и на странице Давида Манукяна. Он больше не публикует совместные фото с Бузовой.
Pravda.Ru 19 июля в 06:39