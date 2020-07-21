Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием. Он отметил, что «в России есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием».В источнике
Подробнее о событии
РБК

Кремль не увидел проблем в публикации фото Кадырова с пулеметами

РБК05:32
Lenta.ru

Кремль прокомментировал фото Кадырова с пулеметами для Помпео

Lenta.ru06:04
ТАСС

Песков прокомментировал фото Кадырова с оружием

ТАСС06:01
Газета.Ru

Песков оценил фото Кадырова с оружием в ответ на внесение в «черный список» США

Газета.Ru05:40
ФАН

Песков прокомментировал фотографии Кадырова с пулеметами в руках

ФАН05:39
РИА Новости

В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале

РИА Новости05:34
RT на русском

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

RT на русском06:30
Реклама

Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Абхазия назвала условие приема российских туристов
Lenta.ruвчера в 13:58
130
Реклама

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Ранее директор Театра Сатиры предложил ему 1 миллион рублей в месяц, только бы Добронравов не реагировал на другие предложения сотрудничества и щадил свое сердце, которое беспокоило артиста из-за плотного графика.
Evo-rus.com06:51
32

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском07:16
3
Реклама

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Российский лидер Владимир Путин принял участие в праздничной церемонии закладки универсальных десантных кораблей, так называемых вертолетоносцев, находящихся на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.
News-24.ru07:00
607
Реклама
Реклама

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+05:34
32

Арбитражного судью на Алтае приговорили к семи годам колонии за взятку

Суд в Алтайском крае вынес приговор по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда в регионе, признав его виновным в получении взятки и приговорив к семи годам колонии строгого режима и 8 млн рублей штрафа, сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.
ТАСС05:30
4
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама