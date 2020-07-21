Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. По мнению Пескова, если оружие оформлено в соответствии с законом, то криминала в этом нет.
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Песков прокомментировал фотографии Кадырова с пулеметами в руках

ФАН10:01

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

РИА Новости05:34

Кремль прокомментировал фото Кадырова с пулеметами для Помпео

Lenta.ru06:04

Песков прокомментировал фото Кадырова с оружием

ТАСС06:01

Песков оценил фото Кадырова с оружием в ответ на внесение в «черный список» США

Газета.Ru05:40

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

RT на русском06:30

Кремль не увидел проблем в публикации фото Кадырова с пулеметами

РБК05:32
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Армия и оружие

США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
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Происшествия

Полиция забрала трех заложников из автобуса в Луцке

Полицейские забрали трех человек из автобуса, захваченного ранее во вторник, 21 июля, злоумышленником в украинском Луцке.
Известия 13:47
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Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
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Футбол

«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Уфы»

Интерес к 19-летнему форварду проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает Sport24.
Свободная Пресса вчера в 17:00
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Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Lenta.ru 07:29
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Футбол

«Челси» может выкупить Облака у «Атлетико» за 120 миллионов евро

По информации источника, «синие» могут заплатить за 27-летнего словенца 120 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.
Спорт-Экспресс 02:16
Экономика

Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO

Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Армия и оружие

Семь солдат пострадали при ракетном ударе Израиля по Дамаску

РЕН ТВ вчера в 20:24
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Путешествия

Россиянам предложили платить за отдых в России

В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
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Здоровье

Глава Минздрава Башкирии объяснил рост числа пациентов с пневмонией

Уфа, 21 июля 2020, 15:23 — REGNUM Небольшой рост заболеваемости внебольничной пневмонией зафиксирован за минувший месяц в Башкирии.
REGNUM 08:23
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Политика

Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 06:14
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

CT news 03:20
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

LiveSport.ru вчера в 17:44
Общество

Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей

Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
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Футбол

«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
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Общество

Беглов послал вице-губернатора в Москву договориться об открытии ТЦ

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину поехать в Москву, чтобы договориться об открытии торговых центров и ресторанов, передает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 10:23
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Авто

Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора

Среди возможных причин выхода из строя аккумулятора автомобиля эксперты выделили четыре основных, наиболее распространенных.
Московский Комсомолец вчера в 05:24
52
Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
97
Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
85
Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Известия 11:08
480
Политика

Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля

Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.
Известия 09:46
30
Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Piter.tv 07:15
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Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для десктопов

Американская компания AMD представила новые процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для настольных компьютеров.
Ридус 10:43
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Шоу-бизнес

Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры

Газета.Ru 11:21
50
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском вчера в 10:51
Авто

Компания FAW зарегистрировала бренд в России для нового кроссовера

Китайская компания FAW зарегистрировала бренд Bestune, торговые наименования Bestune и Bestune T77 в России.
Мой Брянск вчера в 15:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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