Политика
REGNUMВ Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. По мнению Пескова, если оружие оформлено в соответствии с законом, то криминала в этом нет.
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Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
ToDay News Ufa вчера в 02:10
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Общество
В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей
Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 10:29
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Авто
Audi отзывает в России более 1,3 тыс. автомобилей
Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 1346 автомобилей Audi A4, A5, A6 и Q5, реализованных с 2018-го по 2020 годы.
Автостат 09:37
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Решетова улетела во Францию на частном самолете
В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru 08:58
Экономика
Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года
Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе.
РБК 11:00
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Вести.Ru вчера в 08:38
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Гаджеты
Apple к 2030 году обещает сделать своё производство экологичным на 100%
Компания Apple к 2030 году пообещала стереть свой «углеродный след» — продукты и производство компании не будут вредить природе.
News.ru 11:23
Гаджеты
Новый недорогой смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
Rusargument вчера в 02:28
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Здоровье
Глава Минздрава Башкирии объяснил рост числа пациентов с пневмонией
Уфа, 21 июля 2020, 15:23 — REGNUM Небольшой рост заболеваемости внебольничной пневмонией зафиксирован за минувший месяц в Башкирии.
REGNUM 08:23
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Экономика
Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным,сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ «Агроэкспорт») Дмитрий Краснов.
Взгляд.ру 10:09
Футбол
Деспотович подписал контракт с «Рубином»
Деспотович перешел в "Рубин" в статусе свободного агента и заключил с клубом контракт на три года.
РИА Новости 11:11
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru вчера в 13:21
Экономика
ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу
Группа ЧТПЗ (флагманские активы "Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и "Загорский трубный завод" договорились создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией, сообщила глава пресс-службы ЧТПЗ Татьяна Черепанова.
Интерфакс 08:24