Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. По мнению Пескова, если оружие оформлено в соответствии с законом, то криминала в этом нет.

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

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