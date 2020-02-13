Общество
Вести.RuВ Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь отметил, что журналисты все время что-то находят, о чем он впервые слышит, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о появлении фотографий, на которых осужденные, в числе которых убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за столом с шашлыками, соками и фруктами.
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Вы все время что-то находите в интернете, про что я в первый раз слышу. Где вы роетесь в интернете? Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЗакC.Ру 06:27
с чего всё началось
Накануне, 12 февраля, волонтерский проект Scanner project опубликовал фотографии застолья в иркутской колонии «для бывших сотрудников правоохранительных органов» с участием Дадаева.РБК04:55
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США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
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Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
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Суд арестовал бывшего министра культуры Мордовии, который был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности.
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Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Общество
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Общество
Мосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову
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Общество
Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым
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Экономика
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