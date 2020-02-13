с чего всё началось

Вы все время что-то находите в интернете, про что я в первый раз слышу. Где вы роетесь в интернете? Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть.

Пресс-секретарь отметил, что журналисты все время что-то находят, о чем он впервые слышит, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о появлении фотографий, на которых осужденные, в числе которых убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за столом с шашлыками, соками и фруктами.

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

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