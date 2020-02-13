Общество

Вести.RuВести.RuВ Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь отметил, что журналисты все время что-то находят, о чем он впервые слышит, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о появлении фотографий, на которых осужденные, в числе которых убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за столом с шашлыками, соками и фруктами.
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Дмитрий Песков
Вы все время что-то находите в интернете, про что я в первый раз слышу. Где вы роетесь в интернете? Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЗакC.Ру 06:27
с чего всё началось
Накануне, 12 февраля, волонтерский проект Scanner project опубликовал
 фотографии застолья в иркутской колонии «для бывших сотрудников правоохранительных органов» с участием Дадаева.
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