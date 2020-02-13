с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом. По его словам, он впервые слышит о подобном. Дмитрий Песков пояснил насчет снимков: "К сожалению, не видели".

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Политика Посол назвал последствия отказа россиянам во въезде в Израиль Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что за 2019 год более шести тысяч россиян получили отказ во въезде в Израиль.

Здоровье Врач рассказал об опасности ранней весны Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", для кого может представлять опасность приход ранней весны.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Происшествия Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.

Политика Губернатор Калужской области ушел в отставку Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.

Общество Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян 13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.

Здоровье В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.

Политика Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по Ирану Сенат США вслед за палатой представителей принял резолюцию по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном.

Происшествия СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ» 12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.