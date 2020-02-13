Общество
Вести.RuВ Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом. По его словам, он впервые слышит о подобном. Дмитрий Песков пояснил насчет снимков: "К сожалению, не видели".
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с чего всё началось
Накануне, 12 февраля, волонтерский проект Scanner project опубликовал фотографии застолья в иркутской колонии «для бывших сотрудников правоохранительных органов» с участием Дадаева.РБКвчера в 04:55
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Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Политика
Посол назвал последствия отказа россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что за 2019 год более шести тысяч россиян получили отказ во въезде в Израиль.
Здоровье
Врач рассказал об опасности ранней весны
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", для кого может представлять опасность приход ранней весны.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на высшие должности
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Наука
Раскрыта реальная опасность загрязненных коронавирусом предметов
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Здоровье
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Происшествия
В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца
В пятницу из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписали жену и дочь гражданина КНР, который переболел коронавирусом.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по Ирану
Сенат США вслед за палатой представителей принял резолюцию по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Технологии
«МегаФон» запускает облачный сервис для геймеров
«МегаФон» совместно с Loudplay запустил облачный сервис для геймеров. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в компаниях.
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Кино
Режиссер Клим Шипенко снимет сериал по книге Глуховского
Политика
Кадыров поддержал борьбу Путина с «бездуховными явлениями»
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Общество
Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок
В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
Футбол
Спортивный директор «Зенита»: Не понимаю, для чего вводится новый лимит на легионеров
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров, который вступает в силу со следующего сезона.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт
Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Общество
Водонаева дает объяснения в полиции после поста о маткапитале
Экономика
Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%
Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.