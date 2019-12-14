Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось.

"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - сказал Песков. Ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть планы о введении миротворцев ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.

В Кремле прокомментировали идею о вводе миротворцев на Донбасс

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Армия и оружие Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.

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Политика Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Гаджеты Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).

Финансы В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.