Политика
Капитал страныВ Кремле прокомментировали идею о вводе миротворцев на Донбасс
"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - сказал Песков. Ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть планы о введении миротворцев ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.
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Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 00:50
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