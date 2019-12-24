Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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Общество Васильева посоветовала родителям заниматься сексуальным воспитанием детей На вопрос, не рассматривается ли возможность преподавать школьникам основы сексуального воспитания, Васильева ответила отрицательно, отметив первостепенную роль семьи в данном вопросе.

Политика Алиев заявил о невозможности вступления Азербайджана в ЕС Азербайджан предпринял все необходимые шаги в рамках евроинтеграции, если говорить про евроинтеграцию в контексте членства в Евросоюзе, то это невозможно, заявил президент страны Ильхам Алиев.

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Происшествия СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

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Происшествия В Петербурге произошел дорожный конфликт со стрельбой На пешеходном переходе в Красносельском районе Петербурга водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта, его задержали, сообщается на сайте регионального главка МВД.

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