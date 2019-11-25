Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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Это новая инициатива, после того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет формироваться какая-то позиция.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКомсомольская правда 04:42
с чего всё началось
Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.Известиявчера в 16:01
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