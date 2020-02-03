Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости". "Все дискуссии ведутся в рамках рабочей комиссии, и она должна там вестись", - сказал Песков.

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

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