Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruКремль прокомментировал идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об идее упоминания бога в Конституции, об этом сообщает ТАСС. По словам Пескова, все поступившие предложения рассмотрит рабочая группа. Именно ей предстоит вынести мнение об уместности тех или иных предложений.
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Кремль об идее упомянуть Бога в Конституции: комиссия это обсуждает

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