Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об идее упоминания бога в Конституции, об этом сообщает ТАСС. По словам Пескова, все поступившие предложения рассмотрит рабочая группа. Именно ей предстоит вынести мнение об уместности тех или иных предложений.

Происшествия Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Музыка Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.

Спорт Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Здоровье Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.

Политика ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».