Политика
RuNews24.ruКремль прокомментировал идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об идее упоминания бога в Конституции, об этом сообщает ТАСС. По словам Пескова, все поступившие предложения рассмотрит рабочая группа. Именно ей предстоит вынести мнение об уместности тех или иных предложений.
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Происшествия
Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой
Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Политика
В партии Зеленского предложили продавать воду в Крым
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что Украина не обращалась к Москве с данным вопросом.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Футбол
Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»
По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
Общество
Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье
Дочь Джонни Дэппа сотрудничает с Chanel, снимается в кинокартинах и участвует в различных фотосессиях.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Музыка
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Политика
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Происшествия
Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы
"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Здоровье
Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые станет мамой
Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Политика
ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Экономика
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Наука
Древнейшее деревянное сооружение обнаружено в Чехии
В Чехии местные археологи из Археологического центра в Оломоуце нашли древнейшее деревянное сооружение - колодец возрастом около 7275 лет.
Общество
В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации
По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.