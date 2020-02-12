с чего всё началось

Кремль, как и сам Владимир Путин, не приветствует распространение «икон» с изображением главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента.

В Кремле прокомментировали «иконы» с изображением Путина

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