Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Кремле прокомментировали «иконы» с изображением Путина

Кремль, как и сам Владимир Путин, не приветствует распространение «икон» с изображением главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента.
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с чего всё началось
Ранее председатель коллегии адвокатов "Призывник" Аркадий Чаплыгин написал
 в соцсетях, что в петербургском аэропорту "Пулково" продают "икону" с изображением президента Владимира Путина.
Интерфакс06:05

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Кремль: «Иконы» с Путиным неуместны. Президент не приветствует

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В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

ТАСС05:43
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Министры обороны стран НАТО обсуждали на встрече в среду ситуацию в сирийском городе Идлиб и призвали остановить удары по гражданскому населению, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи.
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В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
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