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ТАСС
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

"Был телефонный разговор по линии начальников генштабов", - сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию об инциденте между военнослужащими РФ и США в Сирийской Арабской Республике (САР) ответил, что уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.
ТАСС17:14
Подробнее о событии
Lenta.ru

Песков прокомментировал аварию с участием россиян и американцев в Сирии

Lenta.ru18:31
Московский Комсомолец

Песков прокомментировал инцидент между военными РФ и США в Сирии

Московский Комсомолец18:15
РБК

Песков прокомментировал беседу глав генштабов после ДТП с военными в САР

РБК17:56
Комсомольская правда

В Кремле ответили на вопросы об инциденте между военными России и США в Сирии

Комсомольская правда18:01
RT на русском

В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в САР

RT на русском17:51
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

ТАСС17:14
РЕН ТВ

Россия и США обсудили ДТП с пострадавшими в Сирии по линии генштабов

РЕН ТВ17:23

Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
МК-Спорт25 августа в 11:43
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Берлин призвал НАТО дать ответ впечатляющим военным достижениям России

Говоря на интернет-семинаре, организованном американским Центром стратегических и международных исследований, «о возможностях российских сил», Циммер заявил: «То, что они делали, было по-настоящему впечатляющим».
Взгляд.ру23:50

В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом

Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости02:35
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
2,1K

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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Названы отличия универсальных десантных кораблей от «Мистралей»

Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
РИА Новости01:18
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Премьер-министр Эстонии заявил об отказе Лукашенко общаться с Меркель

Таллин, 27 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы отказывался от разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда те звонили «во время кризиса».
REGNUM02:02
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Издатель «Батеньки» обжаловал в ЕСПЧ блокировку статьи о героине

Сооснователь интернет-издания «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на действия МВД и Роскомнадзора, которые приняли решение блокировать материал «Героин — собственность модели», посчитав его пропагандой употребления наркотиков.
РБК01:00