Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

НТВ 5

"Был телефонный разговор по линии начальников генштабов", - сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.