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ТАСС
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

"Был телефонный разговор по линии начальников генштабов", - сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию об инциденте между военнослужащими РФ и США в Сирийской Арабской Республике (САР) ответил, что уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.
ТАСС17:14
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Lenta.ru

Песков прокомментировал аварию с участием россиян и американцев в Сирии

Lenta.ru18:31
Московский Комсомолец

Песков прокомментировал инцидент между военными РФ и США в Сирии

Московский Комсомолец18:15
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

ТАСС17:14
РБК

Песков прокомментировал беседу глав генштабов после ДТП с военными в САР

РБК17:56
RT на русском

В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в САР

RT на русском17:51
РЕН ТВ

Россия и США обсудили ДТП с пострадавшими в Сирии по линии генштабов

РЕН ТВ17:23
Комсомольская правда

В Кремле ответили на вопросы об инциденте между военными России и США в Сирии

Комсомольская правда18:01

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ruвчера в 07:29
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 05:27
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русскомвчера в 21:31
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич отказалась давать показания и не стала свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете, пишет Tut.by.
Городовойвчера в 09:29
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новостивчера в 16:52
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Ханс-Дитер Флик: «„Баварию“ покинут прекрасные игроки. Было бы здорово работать с прежним составом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможный уход полузащитника Тиаго Алькантары в другой клуб, а также вероятное возвращение хавбеков Филиппе Коутиньо и Ивана Перишича в свои клубы («Барселону» и «Интер» соответственно) по завершении арендных соглашений.
Sports.ru19:16

Зеленский и замгоссекретаря США обсудили Донбасс и пандемию

Сотрудничество двух стран, ситуация на Донбассе, минские соглашения и борьба с коронавирусом — офис украинского президента назвал основные темы, которые Владимир Зеленский обсудил с прибывшим в страну заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.
Евразия Daily20:10

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфаксвчера в 05:19
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