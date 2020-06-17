Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане
В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия
В Одессе разбился легкомоторный самолет
В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.
Lenta.ru 06:20
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Здоровье
158 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
На 16 июня в Ростовской области коронавирус COVID-19 подтвержден у 7799. Показатель заболевших — 186 на 100 тыс. населения.
Kursk.com вчера в 04:51
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Армия и оружие
Reuters узнал о блокировке Турцией плана НАТО по защите от России
В ноябре 2019 года агентство Reuters узнало, что Турция отказалась поддержать оборонный план НАТО по защите Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) и Польши от «атаки со стороны России».
Rambler News Service 09:45
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
Авто
Hyundai рассказал о появлении нового Creta в России
От своего предшественника, новая версия отличается сдвоенными светодиодными фарами, а также новой вариацией радиаторной решетки.
Ньюс-НН 09:13
Политика
В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
Политика
В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи
Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерняя Казань 09:35
Политика
Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается приехать на парад Победы в Москву, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев, передает «Интерфакс-Запад».
РБК 08:28
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Политика
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
РИА Новости 09:10
Происшествия
Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области
В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет.
RT на русском 10:01
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Технологии
Mail.ru запустила единую учётную запись для своих сервисов
Mail.ru Group запустила единую учётную запись VK Connect, которая работает для «ВКонтакте», Delivery Club и голосового помощника «Маруся».
Игромания.ру 09:28
Политика
Трамп решил оставить Германию «без защиты от России»
Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч.
Вести.Ru 15 июня в 18:37
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне
Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.
News.ru вчера в 16:01
Общество
Прокурор запросил сроки для фигурантов дела «Сети»
Где в деле "Сети" настоящий акт устрашения На заседании адвокат Алексей Царев настаивал, что Бояршинов был вовлечен в сообщество незаметно для себя и к каким-либо насильственным действия не готовился.
Собеседник 08:25
Происшествия
Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 10:09