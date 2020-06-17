В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

Происшествия В Одессе разбился легкомоторный самолет В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу. 5

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 40

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 29

Армия и оружие Reuters узнал о блокировке Турцией плана НАТО по защите от России В ноябре 2019 года агентство Reuters узнало, что Турция отказалась поддержать оборонный план НАТО по защите Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) и Польши от «атаки со стороны России».

Политика Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели. 86

Политика В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию. 167

Общество Температура в Москве побила рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета. 74

Происшествия Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет. 3

Политика Трамп решил оставить Германию «без защиты от России» Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч. 78

Общество Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году. 35

Общество Прокурор запросил сроки для фигурантов дела «Сети» Где в деле "Сети" настоящий акт устрашения На заседании адвокат Алексей Царев настаивал, что Бояршинов был вовлечен в сообщество незаметно для себя и к каким-либо насильственным действия не готовился. 78