Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков связал исключительно с коронавирусом беспорядки в Дагестане

Интерфакс06:44

В Кремле рассчитывают на решение проблемы с азербайджанцами в Дагестане

Российская газета07:03

Песков отреагировал на побоище во временном лагере в Дагестане

Московский Комсомолец06:47

Песков назвал не рукотворным конфликт во временном лагере в Дагестане

Известия07:21

В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

RT на русском06:39

Кремль рассчитывает на урегулирование проблемы граждан Азербайджана в Дагестане

ТАСС06:36

Путин не обсуждал с главой Азербайджана волнения в лагере в Дагестане

РИА Новости06:30
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Известия 04:27
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Вести.Ru 07:52
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Общество

ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь

В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
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Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
1K
Здоровье

Специалисты назвали реорганизацию омских лабораторий разрушением системы

В Ассоциации отмечают, что реорганизацию сети лабораторий власти решили провести, не спрашивая мнения главных специалистов региона и России по лабораторной диагностике, а также без учета мнения профессиональных общественных объединений, которым является и Федерация лабораторной медицины.
Город55.ру 05:37
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
3,3K
Авто

Chevrolet вновь начала продавать в РФ бюджетные модели

По информации "Келес Рус", официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ, на данный момент стать дилерами Chevrolet в массовом сегменте стремятся несколько десятков дилерских организаций.
Новые автомобили 15 июня в 05:44
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Происшествия

Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

РИА Новости 07:07
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Футбол

Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году

Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 19:40
Энергетика

Новак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится

Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".
Вести.Ru 07:22
Общество

Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу.
REGNUM 08:38
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
1,7K
Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Общество

В школах России установят «умные» камеры

Pravda.Ru вчера в 10:14
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 08:42
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Общество

В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю

Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
1,9K
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Спорт

В Steam стартовал летний фестиваль игр

На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Происшествия

Против водителя фуры-убийцы на трассе М-5 возбудили уголовное дело

Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:03 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и нескольких легковых машин.
REGNUM 01:03
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Наука

Частый кашель быстро снижает эффективность защитных масок

Ученые до сих пор не могут достоверно оценить эффективность обычных хирургических масок в качестве защитного средства.
ИнфоСМИ 06:48
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Технологии

Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов

Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
Neftegaz.ru вчера в 06:21
Политика

Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы

РБК 08:28
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
1,8K
Общество

Экс-губернатор Архангельской области нашёл новую работу

Neva.Today 08:15
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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
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Космос

Модуль «Наука» для МКС планируют отправить на Байконур в июле

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" для МКС планируют отправить на космодром Байконур в июле.
Российская газета 03:42
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
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