Пока никаких решений на этот счет не принималось, мы действительно видели сообщение, но пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными. Мне неизвестно о том, чтобы получали какие-то документы.

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В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину

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