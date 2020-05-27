Политика

ВедомостиВедомостиВ Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину

Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, в Кремле об иске узнали из сообщений СМИ.
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Дмитрий Песков
Пока никаких решений на этот счет не принималось, мы действительно видели сообщение, но пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными. Мне неизвестно о том, чтобы получали какие-то документы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ FM 13:14

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