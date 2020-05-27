Политика
ВедомостиВ Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину
Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, в Кремле об иске узнали из сообщений СМИ.
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Пока никаких решений на этот счет не принималось, мы действительно видели сообщение, но пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными. Мне неизвестно о том, чтобы получали какие-то документы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ FM 13:14
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Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе
К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
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Газета.Ru вчера в 12:04
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Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео
Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей.
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Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
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Футбол
«РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой»
На 24-й РБ Лейпциг отыгрался Лукас Клостерманн тоже забил головой, а во втором тайме (на 68-й) чешский нападающий Патрик Шик вывел красных быков вперед.
Советский спорт 14:27
Финансы
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Москва, 27 мая 2020, 20:48 — REGNUM К концу 2020 года курс российской валюты может достигнуть отметки в 85 рублей за американский доллар.
REGNUM 13:48
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Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
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Космос
Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
Общество
В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом
В столице за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, сообщили в оперштабе по контролю за ситуацией с COVID-19.
Коммерсантъ 17:49
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
Экономика
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В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Общество
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Газета.Ru 13:18
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В Свердловской области коронавирус за сутки выявили у 279 жителей региона.
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Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
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Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
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Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей.
РИА Новости 12:35
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У 17 сотрудников предприятия в Воронежской области нашли коронавирус
Организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, соблюдается социальное дистанцирование, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, —сообщила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Подгоренском, Ольховатском и Кантемировском районах Алла Кулькина.
МОЁ! Оnline Воронеж 12:09
Общество
Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю
Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
Интерфакс 15:32
Происшествия
Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова
Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41
Фигурное катание
Французский фигурист Сизерон совершил «каминг-аут»
Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации.
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Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
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Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
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Агентство страховых новостей 25 мая в 08:53
Экономика
Россияне с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
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Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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