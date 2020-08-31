В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве
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В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве
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В Кремле рассчитывают, что виновные в избиении блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
«Я бы не выстраивал здесь цепочек». Песков — об отравлении Навального и избиении Жукова
Корреспондент Дождя спросил у Пескова, не вызывают ли у Кремля обеспокоенность «постоянные провокации против представителей оппозиции», в частности, отравление Алексея Навального и избиение экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова.
Дождь05:31
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