В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве

В Кремле рассчитывают, что виновные в избиении блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.