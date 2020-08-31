Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве

В Кремле рассчитывают, что виновные в избиении блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Дождь

«Я бы не выстраивал здесь цепочек». Песков — об отравлении Навального и избиении Жукова

Корреспондент Дождя спросил у Пескова, не вызывают ли у Кремля обеспокоенность «постоянные провокации против представителей оппозиции», в частности, отравление Алексея Навального и избиение экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова.
Дождь05:31
Подробнее о событии
РИА Новости

В Еврокомиссии пожелали Егору Жукову скорейшего выздоровления

РИА Новости07:36
Газета.Ru

Песков прокомментировал нападение на Жукова

Газета.Ru05:31
ТАСС

ЕС надеется, что избивших блогера Жукова привлекут к ответственности

ТАСС07:12
RT на русском

В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве

RT на русском05:39
Эхо Москвы

В Кремле возражают против связи между нападением на Жукова и ситуацией с Навальным

Эхо Москвы05:35
РБК

Кремль попросил не выстраивать «цепочек» после нападения на Жукова

РБК06:25
Дождь

«Я бы не выстраивал здесь цепочек». Песков — об отравлении Навального и избиении Жукова

Дождь05:31

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за задержания журналистов

МИД Германии пригласил на беседу посла Белоруссии в Берлине после задержания и лишения аккредитации журналистов немецких СМИ, сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна07:47
18

Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17

Защита родственников погибших при крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса, сообщила адвокат родственников на слушаниях.
РИА Новости07:26
4

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфакс07:02
377

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
307

Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте

Партия президента Черногории Мило Джукановича на парламентских выборах в стране не получила большинство мест в парламенте, хотя и набрала больше голосов, чем оппозиция, передает ТАСС.
Национальная служба новостей06:33
387

В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской

Как сообщалось ранее, 8 сентября пройдет заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором выступит белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента Белоруссии.
Капитал страны06:22
603