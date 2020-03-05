Общество
Piter.tvВ Кремле прокомментировали «минирование» самолетов
Преступников ищут силовые структуры РФ. В Кремле прокомментировали "минирование" самолетов. Подобными сообщениями занимаются российские спецслужбы.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Энергетика
ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
Политика
Путин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле
Общество
В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива
Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
Происшествия
В Татарстане сошел с рельсов поезд
Сегодня днем в Республике Татарстан с рельсов сошел грузовой поезд, сообщает портал Бизнес Online.
Общество
Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Космос
NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса
Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Космос
У экзопланет с очень низкой плотностью могут быть кольца
Ученые из Института Карнеги и Калифорнийского технологического института (США) составили модель, согласно которой некоторые из экзопланет с очень низкой плотностью могут быть опоясаны кольцами, сообщает пресс-служба Института Карнеги.
Общество
Из-за теплой зимы смертность от алкоголя снизилась почти на 40%
По мнению экспертов, теплые зимние температуры снизили нагрузку на здоровье население, из-за чего уменьшились негативные последствия потребления алкоголя.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Экономика
Свердловская область исключена из программы субсидирования горячего питания в школах
О закреплении практики бесплатного питания в начальной школе высказался Владимир Путин во время послания Совету Федерации.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Биатлон
Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей
Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, дал ответ на заявление о возможной фальсификации подписей своего клиента в его показаниях по допинг-делам российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.
Армия и оружие
Сирия, 5 марта: в ВС Турции сообщили о новых потерях
Во время переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле турецкие СМИ сообщили ещё об одной потере в личном составе военнослужащих, участвующих в операции на территории Идлиба.
Транспорт
В Москве появится платный скоростной дублер МКАД
Платный скоростной дублер МКАД протяженностью 53 км планируется построить в Москве.
Здоровье
Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией
Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Общество
В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
Происшествия
Подозреваемый в похищении ребенка задержан в Костромской области
По предварительным данным, вечером 4 марта девочка шла домой по улице Дорожной города Неи Костромской области в сторону своего дома.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».