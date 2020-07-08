Песков не стал обсуждать методы найма Роскосмоса после дела Сафронова
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Kremlin Pool / Global Look Press Официальный представитель Кремля Дмитрия Песков отказался обсуждать методы рекрутинга Роскосмоса после ареста Ивана Сафронова, советника главы корпорации по информационной безопасности.В источнике
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