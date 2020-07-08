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Песков не стал обсуждать методы найма Роскосмоса после дела Сафронова

Kremlin Pool / Global Look Press Официальный представитель Кремля Дмитрия Песков отказался обсуждать методы рекрутинга Роскосмоса после ареста Ивана Сафронова, советника главы корпорации по информационной безопасности.В источнике
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В Кремле пояснили, как Сафронова оказался в «Роскосмос»

ИА Красная Весна06:57

Песков отказался комментировать назначение Сафронова советником Рогозина

Известия06:36

В Кремле прокомментировали найм Сафронова в «Роскосмос»

РИА Новости06:06

Песков не стал обсуждать методы найма Роскосмоса после дела Сафронова

РЕН ТВ06:24

Песков отказался обсуждать методы найма «Роскосмоса» после дела Сафронова

РБК06:02
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МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК6 июля в 13:01
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUMвчера в 04:30
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Совфед одобрил закон об упрощении получения гражданства России

Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении гражданства России всеми иностранцами, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли совершеннолетия, а также об обязательной государственной дактилоскопической регистрации для иностранцев, приобретающих российское гражданство.
Газета.Ru06:46
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В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости05:52
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Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБКвчера в 15:18
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