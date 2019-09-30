Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к властям Калмыкии вопрос о целесообразности назначения руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял Донецкую народную республику (ДНР).

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Здесь главное - чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы гражданин имел российское гражданство. И в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием.

Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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