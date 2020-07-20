Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске

Митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии.
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Песков отказался называть провокаторами митингующих в поддержку Фургала

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Песков рассказал о планах Путина на поездку в Хабаровск

Lenta.ru06:00

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала

РИА Новости05:58

В Кремле прокомментировали ситуацию в Хабаровске

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В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов посетить Хабаровск

РБК05:48

В Кремле сообщили, что указ о назначении врио главы Хабаровского края не подписан

ТАСС05:52

В Кремле рассказали, планирует ли Путин поехать в Хабаровск

Газета.Ru05:58
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Политика

Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17

Разбирательство по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 может поссорить прокуратуру и правительство Нидерландов.
ФАН вчера в 11:22
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Экономика

Раскрыты последствия деноминации рубля для России

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
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Политика

Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Технологии

В Minecraft нашли мир с главного экрана игры. Он стоял на заставке около 10 лет

Cyber.sports.ru 02:20
Наука

В Британии нашли «прорывное» лекарство от COVID-19

Предварительные результаты клинического испытания нового потенциального лекарства от Covid-19 опубликовала компания Synairgen, сообщает 20 июля ВВС.
ИА Красная Весна 04:39
Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Политика

В Китае возмутились тем, что Индия закупает С-400

Газета.Ru 04:45
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Игры

Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр

Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
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Единоборства

Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.
РИА Новости 04:50
Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Политика

Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании

Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
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Игры

Sony может выпустить God of War на ПК в августе

Впервые слухи о намерении Sony выпустить God of War для компьютеров появились в апреле этого года.
Актуальные Новости вчера в 10:45
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Футбол

«Урал» объявил об отставке Парфенова

Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.
Газета.Ru 05:28
Политика

Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума

Руководитель МИД Китая заявил Сергею Лаврову, что США лишились разума. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:01
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Общество

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
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Политика

В Канаде расследуют осквернение памятника дивизии СС «Галичина»

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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
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Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM вчера в 12:54
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Общество

Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции

Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16
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Общество

В Сеченовке ответили на сообщения о вакцинации от COVID-19 в апреле

Вакцина от коронавируса может быть доступна для полноценного применения только после регистрации, возможно, что сообщения о начале вакцинации в апреле - это спекуляция, заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
РИА Новости 04:03
Армия и оружие

Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии

Комсомольская правда 18 июля в 12:10
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд трамп сделал такое заявление выступая против переименования двух военных баз, которые были названы именами военачальников Конфедерации.
ToDay News Ufa 00:05
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Армия и оружие

Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
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Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
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Политика

Лукашенко ожидает от оппозиции попытки силового свержения власти

Коммерсантъ вчера в 19:44
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Футбол

Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову

Российский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити».
ProstoProSport 05:00
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