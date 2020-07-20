Митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии.

В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске

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