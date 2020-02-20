Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам
Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Мы действительно констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов, которые участвуют в работе комиссий и комитетов в Организации Объединенных Наций. Это мешает работе ООН, и это является большой проблемой.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:17
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Посол РФ назвал невыдачу виз одним из острейших раздражителей в отношениях с США
Коммерсантъвчера в 20:29
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